Mardin'de Yoğun Kar Yağışının Ardından Yol Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor

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Mardin'de kar yağışı sonrası yol temizliği

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Derik İlçesi'ne bağlı kırsal Derinsu ve Göktaş Mahalleleri ile Mazıdağı İlçesi Sakızlı Mahallesi ve bu bölgelerdeki grup yolları kardan temizleniyor.

Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcarken, çalışmaların olumsuz hava şartları devam ettiği sürece sürdürüleceği bildirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve acil durumlar için 112 acil çağrı merkezi ve belediyenin istek ve şikayet hattı 153 iletişim hatlarını aramalarını istedi.