Mardin'de Yol Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı; 10 ilçede 600 kilometrenin üzerinde yol yapım çalışmasının hedeflendiğini açıkladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, genel sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları ile birlikte Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Akkoyun, ekiplerden asfaltlama faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Şehir merkezinin en yoğun güzergahlarından biri olan 2 kilometre uzunluğundaki 13 Mart Caddesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, mahallede devam eden çalışmaların vatandaşların ulaşım konforunu artıracağını belirterek, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti.

'50 YILLIK YIPRANMIŞ İÇME SUYU ŞEBEKESİNİ YENİLEDİK'

Akkoyun, "Bugün Mardin merkez Artuklu ilçesi 13 Mart mahallemizdeki 13 Mart Caddesi'ndeyiz. Bu caddemiz yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda. Yakın zamanda bu caddemizde MARSU Genel Müdürlüğümüz tarafından içme suyu çalışması yapıldı. Tabi bu çalışmalar ilimizin genelinde yapıldı. Mardin merkezde yakın zamanda tüm içme suyu şebekesini yeniledik, değiştirdik. 50 yıldan fazladır kullanılmakta olan, yıpranmış içme suyu şebekesi, Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla, MARSU Genel Müdürlüğümüzün çalışmasıyla yenilenmiş oldu. Bu içme suyu şebekesi ile birlikte depolarımız da yenilendi. Onları da faaliyete aldık. İnşallah Beyazsu'dan gelen boru hattımız tamamlandığı takdirde de sistem tamamen yenilenmiş olacak. Ama biz Mardin merkezde, Artuklu'da vatandaşlarımıza yeni hattan su vermeye başladık" dedi.

'YOL YAPIMINDA REKOR KIRILDI, YENİ HEDEF 600 KİLOMETRENİN ÜZERİ'

Yapılan hizmetlerin tüm ilçelerde devam ettiğini belirten Akkoyun, "Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından 10 ilçemizde yol çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl Mardin Büyükşehir Belediyemiz tarafından, Mardin genelinde, 10 ilçemizde 500 kilometre yol çalışması yaptık. Yani asfalt, kilit parke ve diğer yapımlarla birlikte 500 kilometre civarında bir yol çalışmasını yaparak aslında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarihinde en büyük rakama ulaşmış oldu. Bu yıl da geçen yılki rakamların üzerine çıkarak, nasip olursa sezon sonunda 600 kilometrenin üzerinde yol çalışmasını tamamlamış olacağız" diye konuştu.

13 Mart Mahalle Muhtarı Ferhan Batuk ile Yalım Mahalle Muhtarı Abdülaziz Başçı, çalışmaları nedeniyle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ve ekibine teşekkür etti.