Mardin\'de Yolcu Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

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MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Işıkyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 M 6022 plakalı yolcu minibüsü ile 16 AYC 041 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ters dönen hafif ticari araçta bulunan Şaristan Y. (50), Ayşegül Y. (19) Orhan B. (44), Mehmet D. (18) ve Edip O. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,