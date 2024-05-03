Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de evlerinin önünde oyun oynadığı sırada B.T'nin sol omuzuna yorgun mermi isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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