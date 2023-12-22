Mardin\'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi•
Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mardin- Diyarbakır kara yolunun Akres Kavşağı mevkisinde 1 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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