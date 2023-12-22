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Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Mardin-Diyarbakır kara yolunun Akres Kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 tır ve 2 otomobil birbirine çarptı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mardin\'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı
22.12.2023 - 17:57,
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Mardin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin- Diyarbakır kara yolunun Akres Kavşağı mevkisinde 1 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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