Mardin'deki caminin minaresine yıldırım isabet etti - Son Dakika
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Mardin'deki caminin minaresine yıldırım isabet etti

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Şakir Nuhoğlu Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Minareden düşen beton parçaları nedeniyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Cami çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, temizlik çalışmaları da başlatıldı. Olaydan bir saat önce cami avlusunda Filistin'e destek eylemi yapıldığı belirtildi.

10.06.2024 12:03
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MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde yaşandı. Kentte gök gürültülü sağanak yağışın ardından, Şakir Nuhoğlu Camisi minaresine yıldırım isabet etti. Minareden beton parçaları düşerken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caminin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri de cami avlusunda temizlik çalışması başlattı. Yıldırımın düşme anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

'1 SAAT ÖNCE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMİ VARDI'

Olaydan bir saat önce yıldırımın düştüğü cami avlusunda bulunduğunu belirten Murtaza Kantaş, "Dün yatsı namazını kıldıktan sonra cami avlusunda Filistin ile ilgili eylem vardı, oradaydık. Sonra hava kötüleşti, gök gürültülü yağmur başladı. Diğer vatandaşlar gibi biz de dağıldık, eve gittik. Bir saat sonra cami minaresine yıldırımın düştüğünü öğrendik. Çok şükür ki, vatandaşlar cami avlusunu boşaltmıştı, bu yüzden kimseye bir şey olmadı. Olayın tek sevindirici yanı da budur galiba" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'deki caminin minaresine yıldırım isabet etti - Son Dakika

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