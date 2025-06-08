ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Mardin'in Artuklu ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı arazi kavgasında ölen kişinin Ahmet Boz olduğu belirlendi. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Mardin'deki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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