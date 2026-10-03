Mardin-Diyarbakır yolunda sürücüler itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdi - Son Dakika
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Mardin-Diyarbakır yolunda sürücüler itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdi

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Mardin-Diyarbakır yolunda sürücüler itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdi
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Mardin-Diyarbakır kara yolunda sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark edince sağa ve sola geçerek fermuar yöntemiyle koridor oluşturdu. İtfaiye ekibi açılan yoldan ilerleyerek bölgeye vakit kaybetmeden ulaştı; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MARDİN'de sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracına 'fermuar yöntemiyle' yol verdi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda ilerleyen sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark etti. Sürücüler, araçlarıyla sağa ve sola geçerek itfaiye aracının ilerlemesi için koridor oluşturdu. İtfaiye ekibi, açılan yoldan ilerleyerek ihbarın bulunduğu bölgeye vakit kaybetmeden ulaştı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
DiyarbakırOtomobilİtfaiyeMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin-Diyarbakır yolunda sürücüler itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdi - Son Dakika
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