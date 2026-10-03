Mardin-Diyarbakır yolunda sürücüler itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdi

MARDİN'de sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracına 'fermuar yöntemiyle' yol verdi. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Mardin- Diyarbakır kara yolunda ilerleyen sürücüler, yangın ihbarına giden itfaiye aracını fark etti. Sürücüler, araçlarıyla sağa ve sola geçerek itfaiye aracının ilerlemesi için koridor oluşturdu. İtfaiye ekibi, açılan yoldan ilerleyerek ihbarın bulunduğu bölgeye vakit kaybetmeden ulaştı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.