Mardin\'e 21 Uzman Doktor Atandı

Sağlık Bakanlığınca Mardin'e 21 uzman doktor ataması yapıldı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ataması yapılan uzman hekimlerle sağlık hizmetlerinin niteliği artacak, hastanelerdeki yoğunluk azalacak, vatandaşların uzman hekime erişimi hızlanacak.

Özellikle kadın doğum, çocuk sağlığı, kardiyoloji ve travmatoloji gibi alanlara atanan hekimler, sağlık hizmetlerinin sahadaki yükünü önemli ölçüde hafifletecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, kentin sağlık altyapısını güçlendirecek olan atamalardan dolayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür ettiğini belirtti.

Yapılan atamalarla vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasının sağlanacağını aktaran Uncu, sağlık alanındaki yatırımların devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Uncu, destek ve katkılarından dolayı AK Parti Mardin milletvekilleri Muhammed Adak ve Faruk Kılıç'a teşekkür etti.