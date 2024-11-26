Mardin İl Başkanı'ndan Derik Ziyareti - Son Dakika
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Mardin İl Başkanı'ndan Derik Ziyareti

Mardin İl Başkanı\'ndan Derik Ziyareti

AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Derik'te yeni hastane müjdesi verdi ve ziyaretlerde bulundu.

26.11.2024 12:18
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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu Derik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ve teşkilat mensuplarından oluşan heyetle çeşitli programlar kapsamında Derik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Derik Devlet Hastanesi Başhekimi Aziz Zilan ve hastane Müdürü Mehmet Kadiroğlu'nu ziyaret eden Uncu, 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren 50 yatak kapasiteli Derik Devlet Hastanesi yerine 75 yatak kapasiteli yeni bir Devlet Hastanesinin yapılacağını belirtti.

İlçe nüfusunun artması ve daha donanımlı bir hastanenin ilçeye kazandırılması adına 75 yataklı hastane için çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Uncu, şunları kaydetti:

"75 yataklı yeni hastanemizin proje aşaması ve diğer prosedürlerin hepsi tamamlandı. İnşallah yakın zamanda yapılacak ihaleden hemen sonra inşaatına başlanacak. Buna ek olarak ilçemize diş hastanesi ile ilgili talebimizi de Bakanlığa sunduk. Burası ile ilgili de yakın zamanda olumlu sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum. AK Parti hizmet kervanına sürekli yeni eserleri ekleyerek bugüne kadar ulaşmıştır. İlçemize yapılacak bu güzel eserlerin hayırlı olmasını diliyorum."

Heyet, hasta ziyaretlerinin ardından yeni hastanenin yapılacağı merkez Tepebağ Mahallesi'nde bulunan 30 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin İl Başkanı'ndan Derik Ziyareti - Son Dakika

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