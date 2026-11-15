Mardin'in Derik ilçesinde dengbej Necmettin Ay kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'in Derik ilçesinde dengbej Necmettin Ay kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Mardin\'in Derik ilçesinde dengbej Necmettin Ay kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Mardin'in Derik ilçesinde 'Necmedine Deriki' lakabıyla anılan halk müziği sanatçısı ve dengbej Necmettin Ay (74), kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ay'ın cenazesi Cevizpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

MARDİN'in Derik ilçesinde 'Necmedine Deriki' lakabıyla tanınan dengbej ve halk müziği sanatçısı Necmettin Ay (74), geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 'Necmedine Deriki' lakabıyla tanınan Necmettin Ay, sabah saatlerinde Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde kalp krizi geçirdi. Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çıkardığı kasetler ve seslendirdiği eserlerle tanınan Ay'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Ay, Cevizpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanında, çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

'DERİK OLARAK MATEM İÇİNDEYİZ'

Derik Mazıdağı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eriten, "Necmettin Ay'ın Kürtçe müziğe çok hizmeti oldu. Yörede 'Necmedine Deriki' olarak tanınmaktadır. Derik olarak matem içindeyiz. Kalp krizi nedeniyle vefat etti, 74 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Ay ile birlikte çalıştığını belirten Mehmet Perinçek ise "Necmettin Ay ile Diyarbakır'da üniversitenin Yurtlar Kurumu'nda beraber çalıştık. Kendisi bölgemizin müzisyeni ve dengbejiydi, saz çalardı. Bölgede çok sevilen biriydi. Allah rahmet eylesin. Derik şu an matem içerisinde. Bölgemiz için büyük bir kayıp. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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