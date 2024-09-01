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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Çağlar Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Ferit A'ya (40) ait olduğu tespit edilen kişinin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.