Mardin İtfaiye Daire Başkanlığı 2023 yılında 6 bin 539 olaya müdahale etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve ilçelerinde geçen yıl 6 bin 539 olaya müdahale etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler 7/24 esasına bağlı gece gündüz demeden deprem, kaza, su baskını, yangın ve kurtarma gibi ferdi ve toplumsal olaylarda hiçbir zaman vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Filosunda 18 arazöz, 4 kurtarma, 10 merdivenli, 3 su ikmal, ilk müdahale ve 3 hizmet araç olmak üzere 39 araçla 9 ilçede, 273 personel ile hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın, trafik kazası, kurtarma, su baskını ve diğer olaylara olmak üzere 2023 yılında 6 bin 539 olaya müdahale ederek başarı sağladı.

Bu kapsamda son bir ay içerisinde Mardin'de 111 yangına müdahale edildi.

Ayrıca, geçen ay 11 eğitim semineri ve tatbikat düzenlendi.