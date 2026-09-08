Mardin Kalesi eteklerindeki örtü yangını 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü
Mardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mardin Kalesi eteklerinde akşam saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: DHA
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