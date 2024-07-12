Mardin Kızıltepe\'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için ilçedeki Kenan Kösen Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı yapıldı.
Programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.
Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, namazın ardından cami avlusunda vatandaşlarla görüştü.
Programa, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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