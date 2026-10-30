Mardin Kızıltepe\'de 4 araca çarpan hafif ticari araç yan yattı, 3 kişi yaralandı

Mardin Kızıltepe'de 4 araca çarpan hafif ticari araç yan yattı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde otomobille çarpışan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca daha çarptı ve yan yattı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı; Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışarak kontrolden çıkan hafif ticari aracın park halindeki 4 araca daha çarparak yan yattığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde meydana geldi. 47 ACT 069 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 4 araca daha çarparak yan yattı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
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