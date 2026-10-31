Mardin Kızıltepe'de 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheliye adli işlem

Mardin Kızıltepe'de 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, şüpheliye adli işlemGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Kızıltepe ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir araçta yapılan aramada 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir araçta arama yapıldı.
Aramada, araçta 6 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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