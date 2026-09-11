Mardin Kızıltepe'de bir adreste 48 sikke ile 2 tarihi obje ele geçirildi
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir adreste yapılan aramada 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde 2 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe ilçesinde bir adreste arama yapıldı.
Aramada 48 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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