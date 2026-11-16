Mardin Kızıltepe\'de iki araç çarpıştı, sürücülerin ikisi de yaralandı

Mardin Kızıltepe'de iki araç çarpıştı, sürücülerin ikisi de yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Kızıltepe'de dün akşam saatlerinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu belirtildi; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi 423'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?