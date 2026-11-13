Mardin Kızıltepe\'de iki otomobilin çarpışması 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı

Mardin Kızıltepe'de iki otomobilin çarpışması 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yenikent Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yenikent Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilenemeyen 34 KJJ 85 ve 34 DST 199 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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