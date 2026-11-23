Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğa sporcuları ve öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 2 günlük kamp etkinliği düzenledi.

Mardin Dağcılık ve Doğa Arama Kurtarma (MARKUT) Spor Kulübü'nün yıllık faaliyet programı kapsamında, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla geleneksel hale getirilen kamp etkinliği bu yıl Kızıltepe ilçesine 15 kilometre mesafedeki kırsal Emrud Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Hatay, Diyarbakır, Balıkesir, Batman, Şırnak ve Siirt'ten gelen çok sayıda öğretmen ve doğa sporcusu katıldı. Bölgede 10 çadır kuran katılımcılar, gündüz doğa yürüyüşü yaparken akşam ise kamp ateşi etrafında bir araya geldi.

'TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNÜNÜ KUTLUYORUM'

Etkinliğe Diyarbakır'dan katılan doğa sporcusu Mehmet Fatih Aktürk, "Mardin Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına Kızıltepe ilçesine bağlı Emrud köyünde düzenlemiş olduğu 'Öğretmenler Kampı'na Diyarbakır'dan katıldım. Bu kampa katıldığım için çok mutluyum. Buradan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Rubar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 3'üncü Kademe Antrenörü Fırat Akyüz, "Biz de öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kampına katılım sağladık. Kızıltepe'nin Emrud köyündeyiz, kampımızı bu güzel yerde kurduk. Rubar Dağcılık ve Doğa Sporcuları adına katıldık. Hava güzel, her sene geleneksel olarak yapılıyordu. Biz buraya destek vermeye geldik, çok mutluyuz" diye konuştu.

Mardin Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü sporcusu Lazgin Lazginoğlu ise, "Lisanslı sporcuyum. Her sene olduğu gibi bu sene de Öğretmenler Günü için etkinliklerimizi Kızıltepe'nin Emrud köyünde yaptık. Katılım sağlayan tüm öğretmen ve sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.