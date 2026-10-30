Mardin Kızıltepe\'de şarampole devrilen otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Mardin Kızıltepe'de şarampole devrilen otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Akça Mahallesi'nde otomobil şarampole devrildi ve araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi; yaralılar sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Akça Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EPH 363 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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