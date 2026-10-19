Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya sahne aldı, sedef kakma atölyesi yapıldı - Son Dakika
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Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya sahne aldı, sedef kakma atölyesi yapıldı

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Mardin Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde sedef kakma atölyesi, Sanat Akademisi'nde pul sergisi düzenlendi. Festivalin ikinci akşamında Serkan Kaya, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi.

MARDİN Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde geleneksel el sanatlarından sinemaya, müzikten koleksiyon kültürüne uzanan etkinliklerle devam etti. Sedef Kakma Atölyesi'nde katılımcılara geleneksel süsleme sanatının incelikleri aktarılırken, Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde düzenlenen Sedef Kakma Atölyesi'nde, geleneksel Türk süsleme sanatlarından sedef kakmanın incelikleri anlatıldı. İki ayrı seansta gerçekleştirilen atölyeye Erkan Güler ve Taha Güler eşlik etti. Ahşap yüzeylerin sedef parçalarla süslenmesine dayanan sanatın kökenleri anlatılırken, katılımcılar uygulamalı olarak çalışma yaptı.

PUL SERGİSİ TARİHİ İZLERİ KOLEKSİYONLARLA AKTARIYOR

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali Pul Sergisi, festivalin ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Festival süresince her gün ziyaret edilebilen sergide, posta pulları üzerinden kentin ve farklı medeniyetlerin kültürel birikimine ilişkin örnekler yer aldı.

El Cezeri, geleneksel mozaikler ve Mohaç kağıtları gibi tarihi ve kültürel unsurlara ilişkin pul örneklerinin bulunduğu sergide, farklı dönemlerden izler taşıyan koleksiyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

SERKAN KAYA SAHNE ALDI

Mardin Kültür Yolu Festivali'nin ikinci akşamında Serkan Kaya, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne aldı. Konserde sevilen eserlerini seslendiren Kaya, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' ve Azer Bülbül'ün 'Kurşun Yedim' adlı şarkılarını da söyledi.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Kültür Yolu Festivali'nde Serkan Kaya sahne aldı, sedef kakma atölyesi yapıldı - Son Dakika
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