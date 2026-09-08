Mardin Mazıdağı'nda diş kliniğinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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Mardin Mazıdağı'nda diş kliniğinde çıkan yangın hasara yol açtı

Mardin Mazıdağı\'nda diş kliniğinde çıkan yangın hasara yol açtı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde özel bir diş kliniğinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında klinikte maddi hasar oluşurken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde özel bir diş kliniğinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında klinikte hasar oluştu.

Mazıdağı ilçesi merkez Gündoğan Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında bulunan özel diş kliniğinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Klinik personelleri, hastaları tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında klinikte hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin Mazıdağı'nda diş kliniğinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Mazıdağı'nda diş kliniğinde çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
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