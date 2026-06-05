Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

İçişleri Bakanlığı: Mardin merkezli 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.

7 KİŞİ İÇİN ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Şüphelilerden; 15'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mardin merkezli 15 ilde 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin internet sitelerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettiği saptandı. Açıklamada, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekeleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.