Mardin Midyat'taki Gençlik Merkezi eğitmenleri Neşet Ertaş'ı 14'üncü yıl dönümünde andı

MARDİN'in Midyat ilçesinde müzik ve resim öğretmenleri, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 14'üncü yıl dönümünde hazırladıkları kliple andı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Midyat Gençlik Merkezi'nde görev yapan müzik ve resim eğitmenleri, Neşet Ertaş anısına klip hazırladı. Klipte Ertaş'ın eserleri müzikle, hayatı ve sanatı ise resimle anlatıldı. Resim öğretmenleri Ertaş'ın portresini çizerken, müzik öğretmenleri de sanatçının 'Yalan Dünya' türküsünü seslendirip saz çaldı. Klip, "Rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleriyle sona erdi. Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Onun sazında hayat bulan türküler, bugün de gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane. Vefatının 14'üncü yıl dönümünde Neşet Ertaş'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi.

Midyat Gençlik Merkezi Müdürü Muvaffak Akbulut, "Neşet Ertaş anısına, Gençlik Merkezi'nde çalışan resim ve müzik eğitmenlerimizle beraber Midyat'ımızın tarihi lokasyonunda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Resim Öğretmeni Aynur Ayaz ise Neşet Ertaş'ın vefatının 14'üncü yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğine katılmaktan onur duyduğunu söyledi.