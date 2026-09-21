Mardin Nusaybin'de çöken metruk evin göçüğünden 5 yavru köpek ve annesi kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, metruk toprak evin çökmesi sonucu göçük altında kalan 5 yavru köpek ve anneleri, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve 5 yavru köpek, barındıkları metruk toprak evin çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda göçük altında kalan 5 yavru köpek ve anneleri kurtarıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),