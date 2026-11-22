Mardin Nusaybin'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 ABY 358 plakalı hafif ticari araç ile 47 ACN 043 plakalı motosiklet, Abdulkadir Paşa Mahallesi Kanarya Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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