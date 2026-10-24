Mardin Nusaybin'de otomobil kanala devrildi, 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi'nde otomobil sulama kanalına devrildi; kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Mardin- Şırnak kara yolu kırsal Tepealtı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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