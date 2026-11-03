Mardin Nusaybin\'de yol çalışmasında işçilere çarpan otomobil kazasında 1 işçi öldü

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin yol çalışması sırasında önce kamyonete, ardından da işçilere çarptığı kazada, ölen işçinin Afif Arasan (35) olduğu belirlendi. Yaralılardan Nevzat Ş. (57) ile Yaşar Ö.'nün (43) sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Ali Can K.'nin (57) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrerildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN- Ahmet AKKUŞ/ MARDİN,