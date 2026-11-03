Mardin Nusaybin'de yol çalışmasında işçilere çarpan otomobil kazasında 1 işçi öldü - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de yol çalışmasında işçilere çarpan otomobil kazasında 1 işçi öldü

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Mardin Nusaybin\'de yol çalışmasında işçilere çarpan otomobil kazasında 1 işçi öldü
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Nusaybin'de yol çalışması sırasında otomobilin önce kamyonete ardından işçilere çarptığı kazada bir işçi öldü. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun iyi olduğu, otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi; soruşturma sürüyor.

ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin yol çalışması sırasında önce kamyonete, ardından da işçilere çarptığı kazada, ölen işçinin Afif Arasan (35) olduğu belirlendi. Yaralılardan Nevzat Ş. (57) ile Yaşar Ö.'nün (43) sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Ali Can K.'nin (57) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrerildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Salih KESKİN- Ahmet AKKUŞ/ MARDİN,

Kaynak: DHA
NusaybinMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de yol çalışmasında işçilere çarpan otomobil kazasında 1 işçi öldü - Son Dakika
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