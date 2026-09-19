Mardin OSB'de fabrika yangını söndürüldü, hasar oluştu ve inceleme başlatıldı

MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Artuklu ilçesine bağlı Ofis Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi B kapısında bulunan bir fabrikanın en üst katında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında işyerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,