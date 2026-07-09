Mardin OSB'de Hortum Oluştu

MARDİN Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde dün öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında hortum oluştu. Fabrikaların bulunduğu alanda yükselen hortum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan hortumun herhangi bir fabrikaya, araca veya yerleşim alanına zarar vermediği belirtildi. Hortum, kısa süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.