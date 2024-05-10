Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Nisan Ayında 66 Bin 804 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Nisan Ayında 66 Bin 804 Yolcuya Hizmet Verdi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Nisan Ayında 66 Bin 804 Yolcuya Hizmet Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nın nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 66 bin 804 oldu. Nisan ayında Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 410'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplam 637 ton oldu. Bu yılın ilk 4 aylık dönemde ise Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda yolcu trafiği 250 bin 732, uçak trafiği 1595, yük trafiği ise 2 bin 284 ton olarak gerçekleşti.

10.05.2024 20:31
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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 66 bin 804 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanının nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 66 bin 804 oldu.

Nisan ayında Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 410'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplam 637 ton oldu.

Bu yılın ilk 4 aylık dönemde ise Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında yolcu trafiği 250 bin 732, uçak trafiği 1595, yük trafiği ise 2 bin 284 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Nisan Ayında 66 Bin 804 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Nisan Ayında 66 Bin 804 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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