Mardin Şiir Akşamları Etkinliği

Mardin Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında şiir dinletisi etkinliği düzenlenecek.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış şairlerin katılımlarıyla "Mardin Şiir Akşamları" programı yapılacak.
Vatandaşların davet edildiği etkinlik, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Programa, şairler Nurullah Genç, Özcan Ünlü, Selahaddin Kocaaslan ve Şakir Kurtulmuş katılacak.
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