Mardin Valiliği, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek - Son Dakika
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Mardin Valiliği, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Mardin Valiliği, 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyecek

Mardin Valiliği, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler arasında mevlit okutma, şehitlik ziyaretleri, paneller, resim sergileri ve bayrak yürüyüşü yer alacak. Ayrıca gece boyunca konuşmalar, canlı yayınlar ve kum sanatı gösterisi yapılacak. Tüm vatandaşlar etkinliklere davet edildi.

10.07.2024 11:10
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Mardin Valiliğince, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin sekizinci yılı dolayısıyla hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, Vali yardımcıları ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak etkinlikler değerlendirildi.

Bu kapsamda 12 Temmuz Cuma Günü Şakir Nuhoğlu Camisi'nde şehitler için mevlit okutulacak, okunan hatimlerin duası yapılacak.

15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile şehitlikler ziyaret edilecek, Şehit ve Gazi dernekleri ile buluşmalar gerçekleştirilecek, paneller ve resim sergileri düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü saat 20.00'de Valilik Parkı önünde başlayarak yapılacak yürüyüşte 47 metre uzunluğunda bayrak taşınacak. 251 şehit anısına yapılacak yürüyüş sonunda taşınan bayrak Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a teslim edilecek.

15 Temmuz Pazartesi günü gece boyunca yapılacak çeşitli etkinliklerde ise konuşmalar yapılacak, canlı yayınlar izlenecek ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapılacak. Kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün "15 Temmuz" konulu kum sanatı gösterisinden sonra Grup Tillo en güzel ilahilerini Mardinliler için seslendirecek.

Okunacak selalar ve dualardan sonra Mardinliler, gece boyunca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Parkında demokrasi nöbeti tutacak.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yapılacak etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: AA

Mardin Valiliği, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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