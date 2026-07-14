Vali Akkoyun'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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Vali Akkoyun'dan 15 Temmuz mesajı

14.07.2026 23:22
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, darbe girişiminin milletin iman gücüyle bozguna uğratıldığını belirterek, şehitleri rahmetle andı ve birlik mesajı verdi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akkoyun, mesajında tarihteki en hain ve en alçak darbe girişimi olan 15 Temmuz ihanetinin 10'uncu yıl dönümünde olduklarını belirtti.

15 Temmuz gecesi aziz milletin, hain darbe girişimini sarsılmaz imanından aldığı güçle bozguna uğratarak hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazdığını ifade eden Akkoyun, "O gece fezada yankılanan ezanlar, selalar ve tekbirler ile aziz milletimiz, istikbaline ve istiklaline vurulmak istenen esaret prangalarını parçalamıştır." dedi.

Türkiye üzerinde sinsi ve hain planlar yapan hiçbir oluşumun ve terör örgütünün, dünyanın neresinde olursa olsun varlığına izin vermeyeceklerini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, elde bayrak, dilde tekbir, kalpte iman ile şehit olan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Gazilik payesi ile müşerreflenen kahramanlarımıza hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Ülkemizi, devletimizi ve milletimizi muhafaza ve muzaffer eylesin. İstiklalimize ve istikbalimize sahip çıkan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Akkoyun'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

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