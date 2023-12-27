 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin Valisi Süryanilerin Noel Bayramını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Valisi Süryanilerin Noel Bayramını kutladı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesindeki Mort Şmuni Kilisesi'ni ziyaret ederek Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı. Akkoyun, farklı dinlere ve kültürlere mensup vatandaşların bir arada yaşamasını zenginlik olarak gördüklerini belirtti ve Hristiyan vatandaşların bayramını tebrik etti.

Mardin Valisi Süryanilerin Noel Bayramını kutladı
27.12.2023 - 20:23,
Abone Ol

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı.

Vali Akkoyun, Artuklu ilçesindeki Mort Şmuni Kilisesinde Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ve Süryani vatandaşları ziyaret etti.

Akkoyun, Mardin'de farklı dinlere ve kültürlere mensup vatandaşların bir arada yaşamasını zenginlik olarak gördüklerini söyledi.

Bir arada yaşamanın sevincini paylaştıklarını ifade eden Akkoyun, "Yıllardır huzur ve barış içerisinde bir arada yaşamanın sevincini paylaşıyoruz. Bu bayramlar kardeşliğimizin güçlenmesine, huzurun, barışın daha iyi yerleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Hristiyan vatandaşlarımızın bayramını bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Mustafa Gezer, İl Kültür Turizm Müdürü Ayhan Gök, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin de katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mardin Valiliği, Tuncay Akkoyun, Artuklu, Noel, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Valisi Süryanilerin Noel Bayramını kutladı - Son Dakika


21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay için AYM'nin 2. kez hak ihlali verdiği kararı uygulamadı, dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı

Son Dakika
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
19:54 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Bizim asgari ücret talebimiz 18 bin liraydı
19:43 Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira oldu
18:42 Pakistan'da tutuklanan eski Dışişleri Bakanı Kureyşi, mahkemeden yaka paça çıkarıldı
18:36 Sinan Oğan, kendisine hakaret eden İYİ Partili Sebati Ataman'ı, Akşener'e şikayet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 21:16:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin Valisi Süryanilerin Noel Bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement