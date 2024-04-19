Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin\'de okul ve KETEM açılışını gerçekleştirdi

Muğla Datça'da Çocuk Evleri Sitesi Projesi Temel Atma Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde, Hazineye ait 15 bin metrekarelik alanda beş villa tarzı dubleks çocuk evi ve hizmet birimlerinden oluşacak çocuk evleri sitesi projesinin temsili temel atma töreni düzenlendi. Törene Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Kadın İşgücünü Geliştirme ve Yaygınlaştırma Derneği (KİGDER) Başkanı Menşure Yavuz ve dernek üyeleri katıldı. Kaymakam Atıcı, projenin tamamlanmasıyla 50 çocuğa hizmet vereceklerini belirtirken, Dernek Başkanı Yavuz da projeye destek verenlere teşekkür etti. Ayrıca etkinlik kapsamında sanatçı Suavi'nin konser vereceği duyuruldu.