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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşları makamında ağırlıyor - Son Dakika
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşları makamında ağırlıyor

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşları makamında ağırlıyor

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde görevli olan Vali Akkoyun, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinlemek için makamında onları ağırlıyor. Görüşmeler sonucunda ise ilgili kurum müdürlerine talimat vererek sorunların çözümünü sağlıyor.

03.02.2024 15:25
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, vatandaşları makamında ağırladı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Açık Kapı, Milletin Kapısı" sloganıyla kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü bünyesinde Vali Akkoyun, talep ve ihtiyaçları için gelen vatandaşları makamında ağırlayarak onlarla görüşüyor.

Vali Akkoyun, görüştüğü vatandaşların ilettiği talepleri ilgili kurum müdürüne talimat vererek çözümünü sağlıyor.

Kaynak: AA

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