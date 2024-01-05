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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, gençlik hizmetleri ve spor alanındaki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Akkoyun, Mardin'in gençlik ve spor potansiyeline vurgu yaparak, ulusal ve uluslararası alanda başarı için desteklerinin süreceğini belirtti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti
05.01.2024 - 13:38,
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Müdürü Beytullah Birlik'ten çalışmalarla ilgili bilgi alan Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı"nda önemli gelişmelerin gerçekleştiği alanlardan birinin de gençlik hizmetleri ve spor olduğunu kaydetti.

Türkiye'de son 20 yılda tesisleşme, antrenör ve lisanslı sporcuların artması, spor kulüpleri, okul sporları ve birçok alanda yaşanan gelişmelerin geçmişe nazaran kıyaslanmayacak derece arttığını vurgulayan Akkoyun, bununla birlikte uluslararası alanda büyük başarılar kazanıldığını ifade etti.

Son yıllarda uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiğini, dünya şampiyonluklarında adından söz ettirecek dereceler alındığını kaydeden Akkoyun, şöyle dedi:

"Mardin'imiz gençlik ve spor alanında önemli bir potansiyele sahip. Hem iyi tesis ve antrenörlerimiz var hem de yetenekli sporcularımız var. Gençlerimizin ve sporcularımızın ulusal ve uluslararası alanda başarılı olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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