Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kırsal mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, kırsal mahalleleri ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eroğlu, Sultanköy, Yayla ve Özlüce mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların talep, ihtiyaç ve önerilerini dinledi. Akkoyun, ayrıca Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi'ni ziyaret ederek türbe hakkında bilgi aldı.

10.02.2024 11:01
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eroğlu, Yüce, Sultanköy, Yayla ve Özlüce mahallelerini ziyaret etti.

Yüce Mahallesinde Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akkoyun, cami avlusundaki çocuklar ve yaşlılarla sohbet etti. Vali Akkoyun, burada bulunan Sultan Şeyh Musa Mahin El-Mardini'nin türbesini ziyaret ederek görevlilerden bilgi aldı.

Daha sonra Eroğlu, Sultanköy, Yayla ve Özlüce mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların talep, ihtiyaç ve önerilerini dinleyen Akkoyun, daha sonra vatandaşlara hitap etti.

İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde yaptıkları ziyaretlerde temel amaçlarının vatandaşlarla yüz yüze görüşerek sohbet etmek, ihtiyaç ve talepleri birebir dinlemek olduğunu belirten Akkoyun, ihtiyaçları yerinde tespit ederek çözümleri yerinde yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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