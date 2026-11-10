Mardin Yeşilli\'de park halindeki minibüs yandı, araç kullanılamaz hale geldi

Mardin Yeşilli'de park halindeki minibüs yandı, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Koyunlu Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Yeşilli ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Koyunlu Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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