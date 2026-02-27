Mardinde Miras Anlaşmazlığı: Kardeş Darp ve Tehdit İddiası - Son Dakika
Mardinde Miras Anlaşmazlığı: Kardeş Darp ve Tehdit İddiası

27.02.2026 18:02
Sevim E., miras nedeniyle erkek kardeşi tarafından darbedilip tehdit edildiğini öne sürdü.

MARDİN'de miras nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta Sevim E. (71) erkek kardeşi tarafından darbedilip tehdit edildiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sevim E., "Kafama kafama vurmaya başladı, kaç kere vurdu; hatırlamıyorum. Belinde silah vardı, korktum ve bir şey diyemedim, bağıramadım. Sadece çok korktum, çünkü silahı ile beni öldürebilirdi" dedi.

İddiaya göre; iş insanı S.Y.'nin ölümünün ardından taşınmazlar ve mal varlığı nedeniyle aile içinde anlaşmazlık çıktı. Kız çocukları Sevim E. ve Zehra U., 5 erkek kardeşinden mirastan pay talebiyle hukuki süreç başlattı. Süreç devam ederken Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde tek başına yaşayan Sevim E., erkek kardeşi K.Y. tarafından darbedilip tehdit edildiğini ileri sürdü. Sevim E., olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alıp, suç duyurusunda bulundu ve erkek kardeşleri ile 2 yeğeni hakkında da uzaklaştırma talebinde bulundu. Şikayet sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından soruşturma başlatıldı. Mardin 1'inci Aile Mahkemesi'ne yapılan başvuru üzerine de Sevim E.'nin kardeşleri ve 2 yeğeni hakkında 2 ay uzaklaştırma tedbir kararı verildi.

'ELİMLE YÜZÜMÜ KAPATMAYA ÇALIŞTIM'

Olay gününü anlatan Sevim E., "Ramazan ayının ilk günüydü, akşamüstüydü, iftar hazırlıyordum. Kapı çaldı, ben de açtım. Benden küçük erkek kardeşimdi, kapıyı açar açmaz, 'Sen niye böyle yapıyorsun?' diyerek saldırmaya başladı. Kapıyı kapatmak istedim ama kapatamadım. Kafama kafama vurmaya başladı, kaç kere vurdu; hatırlamıyorum. Belinde silah vardı, korktum ve bir şey diyemedim, bağıramadım. Sadece çok korktum, çünkü silahı ile beni öldürebilirdi. Elimle yüzümü kapatmaya çalıştım ama her iki elimi tutarak yüzüme tükürmeye başladı. Ayağımda platin vardı, yere düştüm, yerde vurmaya devam etti. Bağırdı, 'Davanı geri çekeceksin? Yoksa seni öldüreceğim, çocuklarını öldüreceğim' dedi. Sonra kapıyı çarptı, çekip gitti. Ben yere düştüm. Belki 15 dakika yerde kaldım. Sonra oğlumu aradım. Kız kardeşimi aradım, geldiler ve beni hastaneye getirdiler. Film falan çektiler, sonra suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'BİZ SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ'

Sevim E. "Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. Ama onlar, 'Biz çalışıp kazanmışız, biz yaptık, vazgeçeceksiniz, vazgeçmezseniz öldüreceğiz' diyerek tehdit ediyorlar. Eşim vefat etti, çocuklarım burada değil, tek başıma yaşıyorum. Bizi mirastan mahrum bıraktılar. Mirastan pay almak için çocuklarım için mahkemeye başvurdum. Başvurunca zorlarına gitti. Olaydan sonra psikolojimiz bozuldu, tek başıma yaşayamaz hale geldim. Olaydan sonra 3-4 gün kız kardeşimin evinde kaldım. Sonra eve döndüm, görümcem yanımda kalıyor. Artık yalnız kalamıyorum, her kapı çalındığında korkudan tir tir titriyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.