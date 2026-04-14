Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mariah Carey'nin New York'taki Çatı Katı Dairesi 27 Milyon Dolara Satışta

14.04.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mariah Carey, 1994'te çıkardığı 'All I Want for Christmas Is You' şarkısıyla her yıl yüksek telif geliri elde etse de, mali bir krizde olabileceği ortaya çıktı. 'Noel Kraliçesi' olarak anılan ünlü şarkıcı, New York Tribeca'daki çatı katı dairesini 27 milyon dolara satışa sundu. Bu mülk, 1999'da yaklaşık 9 milyon dolara satın alınmıştı ve kamu kayıtlarında 18,6 milyon dolarlık ödenmemiş kredisi bulunuyor.

Üç katlı, 12.728 metrekarelik daire, Hudson Nehri'nden Manhattan silüetine kadar uzanan 360 derecelik manzaraya ve 1.100 metrekarelik özel açık alana sahip. Carey, 1999'da iki daireyi birleştirerek bu evi oluşturmuş ve ünlü iç mimar Mario Buatta ile göz alıcı bir dekorasyona imza atmıştı. Ev, gümüş yaprak kaplı kapılar, bronz kakmalı zeminler ve Marilyn Monroe'ya ait beyaz kuyruklu piyano gibi özel detaylarla dolu.

Ancak Carey'nin yüksek harcamaları ve maddi sıkıntıları uzun süredir konuşuluyor. Yoksul bir çocukluk geçiren şarkıcının, lüks harcamalarla bu acıyı çıkardığı iddia ediliyor. Eski eşi Nick Cannon, onun dışarı çıktığında 150.000-200.000 dolar harcadığını söylemişti ve aylık masraflarının 1 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Carey, Mayıs 2023'te Atlanta'daki bir malikaneyi de zararına satmıştı, bu da mali durumuna dair endişeleri artırıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Gazze’de insani dram Her şeye rağmen gülümsedi Gazze'de insani dram! Her şeye rağmen gülümsedi
Nevşehir’de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti Nevşehir'de iş makinesi devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti
Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti Fiziğine gelen zorbalığa isyan etti
Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin’in test sonucu çıktı Uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Mert Demir, Norm Ender ve Büşra Pekin'in test sonucu çıktı

12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:33:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.