Mariah Carey'nin New York'taki Çatı Katı Dairesi 27 Milyon Dolara Satışta

Mariah Carey, 1994'te çıkardığı 'All I Want for Christmas Is You' şarkısıyla her yıl yüksek telif geliri elde etse de, mali bir krizde olabileceği ortaya çıktı. 'Noel Kraliçesi' olarak anılan ünlü şarkıcı, New York Tribeca'daki çatı katı dairesini 27 milyon dolara satışa sundu. Bu mülk, 1999'da yaklaşık 9 milyon dolara satın alınmıştı ve kamu kayıtlarında 18,6 milyon dolarlık ödenmemiş kredisi bulunuyor.

Üç katlı, 12.728 metrekarelik daire, Hudson Nehri'nden Manhattan silüetine kadar uzanan 360 derecelik manzaraya ve 1.100 metrekarelik özel açık alana sahip. Carey, 1999'da iki daireyi birleştirerek bu evi oluşturmuş ve ünlü iç mimar Mario Buatta ile göz alıcı bir dekorasyona imza atmıştı. Ev, gümüş yaprak kaplı kapılar, bronz kakmalı zeminler ve Marilyn Monroe'ya ait beyaz kuyruklu piyano gibi özel detaylarla dolu.

Ancak Carey'nin yüksek harcamaları ve maddi sıkıntıları uzun süredir konuşuluyor. Yoksul bir çocukluk geçiren şarkıcının, lüks harcamalarla bu acıyı çıkardığı iddia ediliyor. Eski eşi Nick Cannon, onun dışarı çıktığında 150.000-200.000 dolar harcadığını söylemişti ve aylık masraflarının 1 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Carey, Mayıs 2023'te Atlanta'daki bir malikaneyi de zararına satmıştı, bu da mali durumuna dair endişeleri artırıyor.