Marib'in güneyinde Husilerin sızma girişimi Yemen ordusunca püskürtüldü, 12 Husi öldü

Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki Marib vilayetinin güney cephelerinde Husilerin sızma girişiminin engellendiğini, çıkan çatışmalarda 12 Husi mensubunun öldüğünü ve bazılarının yaralandığını duyurdu.

Yemen ordusunun resmi yayın organı "September Net" sitesinde yer alan habere göre ordunun, Marib'in güneyindeki El-Feliyha bölgesinde sızma girişiminde bulunan Husi unsurlarla çatışmaya girdiği ve grubu geri çekilmeye zorladığı belirtildi.

Çatışmalarda 12 Husi mensubunun öldürüldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, diğer sızan unsurların ise ordu ateşi altında geri çekildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Yemen güçlerine ait savaş uçaklarının Marib'in güneyindeki Ümmü Riş Askeri Kampı ile Ukbet Mela bölgelerinde Husilere ait toplanma alanları ve askeri araçları hedef aldığı kaydedildi.

Hava saldırılarında Husilerin can ve malzeme kaybına uğradığı ifade edilirken, kayıpların boyutuna ilişkin detay verilmedi.

Husilerden söz konusu gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu dün yaptığı açıklamada, Taiz ve Lahic vilayetlerinde son iki günde Husilerle çıkan çatışmalarda 13 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Hükümet yetkilileri ise Babulmendeb Boğazı yakınlarındaki Kehbub cephesinde Husilerin üst düzey bir lideri ile 6 korumasının öldürüldüğünü bildirmişti.

Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin ardından, Temmuz 2026 başında başlayan ve en geniş kapsamlı çatışmalara sahne oluyor.

Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası da dahil olmak üzere Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.