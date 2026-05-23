Mariela Castro'dan Rubio'ya Yanıt
Mariela Castro'dan Rubio'ya Yanıt

23.05.2026 01:34
Mariela Castro, babası Raul Castro'ya yönelik suçlamalara tepki gösterdi, 'zorla alıkonulamaz' dedi.

Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun kızı Mariela Castro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun babası hakkında sarf ettiği "ABD adaletinden kaçan bir firari" sözlerine tepki göstererek, "Babamı kimse zorla alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

Başkent Havana'da düzenlenen yürüyüşte konuşan Küba Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi (Cenesex) Direktörü ve milletvekili Mariela Castro, babası Raul Castro'nun ABD tarafından alıkonulması olasılığına değindi.

Castro, tüm Kübalılar gibi her türlü koşulda mücadeleye hazır olduklarını belirterek, "Babamı kimse zorla alıkoyamaz. Bunun güvencesini verebilirim. Ne onu ne de bir başkasını." değerlendirmesinde bulundu.

Mitinge katılmayan babasının "oldukça sakin" olduğunu ve süreci soğukkanlılıkla takip ettiğini belirten Castro, "Babam, 'beni kimse canlı götüremez, beni ancak savaşırken yakalayabilirler' dedi. Biz burada emperyalizme karşı savaşmaya hazırız." diye konuştu.

Castro, anti-emperyalist bir devrim var olduğu sürece karşılarında büyük ve acımasız bir düşmanın bulunacağını bildiklerini belirterek, buna göre hazırlık yaptıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, düzenlediği bir basın toplantısında Castro'nun resmi olarak "ABD adaletinden kaçan bir firari" olarak nitelendirmişti.

Castro'ya suçlama

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, Küba Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Küba'nın eski lideri Castro hakkında ABD Adalet Bakanlığının iddianame duyurusu yapan Blanche, "Bugün, Raul Castro ve diğer bazı kişileri 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi duyuruyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Blanche, Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro ve isimlerini belirtmediği bazı diğer kişilerin, Küba'nın 1996'da insani yardım grubu "Brothers to the Rescue'ya (Kurtarma Kardeşleri) ait uçakları düşürmesi ve başka suçlarla" itham edilmekte olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

