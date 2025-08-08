Market Alışverişinde Kaza: 55 Yaşındaki Adam Yaralandı

BURSA'da market alışverişi yapıp elindeki poşetlerle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı İmdat B. (55), yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yapan İmdat B.'ye, elindeki poşetlerle evine dönmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. İmdat B. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İmdat B., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elindeki poşetlerle koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan İmdat B.'nin otomobilin çarpmasıyla metrelerce havalanıp yere düştüğü görüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,