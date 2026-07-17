MARKET ÇALIŞANIYLA SOHBET EDERKEN TIR'IN ALTINDA KALDI
İznik'te kömür yüklü TIR'ın, akaryakıt istasyonuna girip, yan yattıktan sonra önce pompalara ardından markete çarptığı kazada ölen Erdinç Cirit'in (55) son görüntüleri ortaya çıktı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Cirit'in, alışveriş sonrası ödeme yapıp, market çalışanıyla sohbet ederken, yan yatarak sürüklenen TIR'ın sesini duyup arkasına döndüğü ancak kaçmaya fırsat bulamadığı, market çalışanının ise bankonun arkasından koşarak kaçtığı görüldü.
Semih TÜRKER/İZNİK, (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Market Çalışanı Sohbet Etti, TIR'ın Altında Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?