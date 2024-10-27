Market Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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Arnavutköy'de markette yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Mahallesi'nde markete giren bir grup tarafından yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aldıkları bazı ürünlerin ücretini ödeyen şüphelilerin, raflardaki bazı ürünleri ceplerine ve giysilerinin içine koyduğu görülüyor.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, çalınan ürünlerin Dubai çikolatası olduğu öğrenildi.