Eyüpsultan'da sahibini tehdit ettikleri marketi kurşunlayan 2 şüpheli tutuklandı.
Karadolap Mahallesi'nde 2 şüpheli, bir marketi kurşunladıktan sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese gelip çalışma başlatan polis ekipleri, zanlılar A.S. (20) ve A.Ü.A. (18) ile araç sürücüsü O.G'yi (35) yakaladı.
Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin market sahibini tehdit ettikten sonra olayı gerçekleştirdiği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve A.Ü.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.G. ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Market Kurşunlama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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